Aydın'da Yol Kontrolleri: 312 Araç ve 354 Şahıs Sorgulandı

Aydın'da Yol Kontrolleri: 312 Araç ve 354 Şahıs Sorgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde 312 araç ve 354 şahsın sorgulanarak güvenlik denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrolünde 312 araç ve 354 şahsın sorgusu yapıldı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Söke ilçesinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri, JASAT, Motorlu Asayiş ve Trafik Timleri ile Ortaklar-Söke D525 Karayolu Tekin Mahallesi'nde Yol Kontrol Noktası'nda icra edilen Şok Kontrol ve denetim faaliyetinde, 312 araç sorgulanmıştır, 354 şahsın sorgusu yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!

Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı Şişli sokaklarını karıştırdı
Annesini bıçaklayıp boğazını kesti

Kebapçıda dehşet! Annesini bıçaklayıp boğazını kesti
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Cevdet Yılmaz'dan CHP kurultay davasına ilişkin açıklama: İki alternatif var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan gündem yaratan CHP çıkışı
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Jennifer Lopez, sahnede giydiği cesur kıyafetiyle ağızları açık bıraktı

Jennifer Lopez cesur kıyafetiyle ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.