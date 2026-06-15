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Torunuyla birlikte yaşadığı evde cansız bedeni bulundu

Torunuyla birlikte yaşadığı evde cansız bedeni bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde torunuyla yaşayan 93 yaşındaki Hayriye Tekeli, evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde torunu ile birlikte yaşayan yaşlı kadın evde ölü olarak bulundu.

Olay, Orta Mahalle 218 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, torunu ile birlikte yaşayan Hayriye Tekeli (93) isimli yaşlı kadın yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tekeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Tekeli'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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