Aydın'da Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, yakınları bir süredir haber alamadıkları Nadire Erdemir'in (80) sağlığından endişe ederek, saat 22.00 sıralarında Hasan Efendi Mahallesi 1904. Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan evine geldi. Erdemir'i evde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan Erdemir'in yakınları yasa boğulurken, yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN