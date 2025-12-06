Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müşterek çalışmasıyla Güzelçamlı açıklarında yasa dışı göç girişimi engellendi, olayla bağlantılı 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Güzelçamlı Mahallesi açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik botu tarafından fiber motorlu bir tekne durduruldu. Yapılan kontrolde, teknenin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmeni taşıdığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bölgede yapılan PTS, HGS, KGS ve iş yeri kamera görüntüsü incelemelerinde, düzensiz göçmenlerin bölgeye bir araçla getirildiği, ardından birkaç kişi tarafından karşılanarak tekneye bindirildiği belirlendi. Bu yöntemle organizasyonun planlı şekilde gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 ayrı organizatör şüphelisinin kimlikleri tespit edildi. Operasyonda 1 adet tekne, 3 adet cep telefonu ve 4 adet can simidi ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler ise gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN