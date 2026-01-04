Haberler

Yakınları şüphelerinde haklı çıktı, yaşlı adam ölü bulundu

Yakınları şüphelerinde haklı çıktı, yaşlı adam ölü bulundu
Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakınlarıyla irtibatı kesilen 73 yaşındaki Yaşar Karabulut, evinde ölü olarak bulundu. Olay, sağlık ekiplerinin yaptıkları kontroller sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Karabulut'un cansız bededinin morga kaldırılmasıyla son buldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakınları bir süredir kendisinden haber alamadıkları yaşlı adam, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yeni Mahalle 153 Sokak üzerindeki bir evde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 73 yaşındaki Yaşar Karabulut'tan bir süredir haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler savcılık izni sonrası çilingir marifeti ile eve girdi. Karabulut evde harekesiz bir şekilde bulunurken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Karabulut'un cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

