Aydın'da yaban hayvanı trofeleri için 240 bin 900 TL ceza uygulandı

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından çeşitli yaban hayvanlarına ait trofeler (sergilenen yaban hayvanı) ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kontrol ve denetimlerine devam ediyor. Kolluk kuvvetleri ve doğa koruma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde; çeşitli yaban hayvanlarına ait trofeler ele geçirildi. Doğal hayatın dengesini bozan ve yasa dışı yollarla elde edilen bu materyallerle ilgili olarak, tazminat ve idari para cezası olarak toplamda 240 bin 900 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Doğal mirasımız olan yaban hayatı hepimizin sorumluluğundadır. Koruma altına alınan türlerin ve yaban hayatının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı