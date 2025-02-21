Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir sokak satıcısı, evinin önünde uyuşturucu ticareti yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışma sonucunda Hıdırbeyli Mahallesi'nde S.K. isimli şüpheli, ikametinin önünde M.Y. ve Ü.K. isimli şüpheliler ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin JASAT Timini görmesi üzerine elindeki uyuşturucu maddeyi yere attığı tespit edildi. Şüpheli S.K.'nın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet satışa hazır paketlenmiş halde yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ve 21 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında S.K. isimli şüpheli şahıstan uyuşturucu madde adlıkları tespit edilen H.Ş. ve O.C.K. isimli şüphelilerde de yakalandı. Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN