Haberler

Tofaş otomobili uyuşturucu zulası yaptılar

Güncelleme:
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan Tofaş otomobilde gizli bölmelere saklanmış uyuşturucu madde ve aparatları bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan Tofaş otomobilden uyuşturucu çıktı. Jandarma ekipleri otomobil içerisindeki gizli bölmelerden uyuşturucu ve aparatları tek tek çıkardı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu. Büyükdere Mahallesi'nden İncirliova istikametine seyreden araçta bulunan sürücü G.V. (38) ile yolcular A.Ö. (41) ve A.M.'nin (43) şüpheli hareketleri üzerine Tofaş otomobilde detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda, otomobilin direksiyon simidinin korna bölümüne, araç içi aydınlatma paneline ve vites konsolu küllük haznesine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Uyuşturucu ve aparatları jandarma ekipleri tarafından tek tek gizli bölmelerden çıkarılırken, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
