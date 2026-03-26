Söke ve Çine'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Söke ve Çine ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda Y.K. ve M.S.G. isimli şüpheliler yakalandı. Narkotik köpekleri eşliğinde yapılan aramalarda 632 gram uyuşturucu madde ile 384 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve M.S.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı