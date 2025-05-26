Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyor. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla titizlikle yürütülen operasyonlar sayesinde zehir tacirlerine göz açtırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından Camikebir Mahallesi'nde takibe alınan 1 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipleri S.Ç. (56) isimli şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 2 parça halinde 52 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN