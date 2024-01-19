Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Buharkent, Koçarlı, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyetlerde gözaltına alınan 6 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Buharkent, Koçarlı, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyetlerde; H.D., O.S., L.G., S.K., M.D. ve H.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN