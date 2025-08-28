Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5340 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştiren Y.K. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 5340 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alan içerisinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 5340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine" yönelik çalışmada; Altıntaş Mahallesinde ikamet eden Y.K. isimli şüpheli şahsın farklı tarihlerde ormanlık alan içerisinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yetiştirdiği kenevir bitkisini kontrol etmeye geldiğinin tespit edilmesi üzerine kenevir ekimi yaptığı ormanlık alanda ve tespiti yapılan 4 ikamet ve eklentilerinde uyuşturucu madde köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 bin 340 gram kubar esrar ( 5 kilogram 340 Gram), 58 Kök kenevir bitkisi, 1278 adet kenevir tohulu, 200 metre sulama hortumu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

