Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

Kritik zirvede iki liderden dikkat çeken mesajlar
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

25-44 yaş arasında olanlar dikkat! Korona sonrası adeta tavan yaptı
'Valinin yeğeniyim' yalanı pahalıya patladı

Görüntü tepki çekmişti! "Valinin yeğeniyim" yalanı pahalıya patladı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekipleri, yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirtilen 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 560 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 2 uyuşturucu şüphelisi kısa süren kovalamaca sonunda yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde kovalama sonucunda 2 şüpheliyi yakaladı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 560 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan K.K. (36) ve İ.S. (30), gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.