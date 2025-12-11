Haberler

Şüphe üzerine durduruldu, evinde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi


Germencik ilçesinde yapılan operasyonda, şüpheli bir şahsın ikametinde 2 kilogram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın ikametinde yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Reisköy Mahallesi'nde durdurulan M.Y. isimli şahsın yere attığı kağıt parçası içerisinde uyuşturucu madde olduğu tespit edilirken, şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 kilo 60 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde,(Metamfetamin), 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet içerisinde sıvı bir madde bulunan şırınga, Ph ölçümünde kullanıldığı değerlendirilen test kağıtları, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. hakkında TCK 188. madde (Uyuşturucu Madde Ticareti) suçundan işlem yapılırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN

