Aydın'da Sentetik Ecza Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 456 adet sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 2 bin 456 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli hakkında TCK'nın 188. maddesi kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti' ve 191. maddesi kapsamında 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı