Aydın'da jandarmadan uyuşturucuya ağır darbe: 152 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Efeler ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 152 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Osman Yozgatlı Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, S.D. (26) ve C.Ö. (28) isimli şüphelilerin kullandıkları evde arama gerçekleştirildi. Aramada, dişe ekli 152 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirilirken, maddelere el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN