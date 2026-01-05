Şüpheli şahsın üzerinde bin 53 uyuşturucu hap ele geçirildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen yol kontrolünde bin 53 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Haydarlı-Karadut Mahallesi yol ayrımında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında durdurulan şüpheli M.Ö. (17) üzerinde yapılan kontrolde, beyaz bir kutu içerisinde toplam bin 53 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. - AYDIN