Haberler

Şüpheli şahsın üzerinde bin 53 uyuşturucu hap ele geçirildi

Şüpheli şahsın üzerinde bin 53 uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, 17 yaşındaki M.Ö. üzerinde 1053 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen yol kontrolünde bin 53 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Haydarlı-Karadut Mahallesi yol ayrımında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında durdurulan şüpheli M.Ö. (17) üzerinde yapılan kontrolde, beyaz bir kutu içerisinde toplam bin 53 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak