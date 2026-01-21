Haberler

Aydın'da 100 kilo değerinde uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Germencik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram değerinde hammadde ile birlikte 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram değerinde hammadde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda E.G. ve B.D. isimli şahıslar yakalanırken, yapılan aramalarda yaklaşık 100 kilogram uyuşturucu maddeye eş değer bin 15 gram hammadde, 108 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
