Aydın'da narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Aydın'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 şüpheli yakalandı ve toplam 308,66 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Aydın'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, il merkezi Kardeşköy, Ovaeymir ve Hasanefendi-Ramazanpaşa mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda E.K., İ.Y., C.Ö. ve R.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 308,66 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
