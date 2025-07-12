Aydın'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Aydın'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli S.O.'nun üzerinde 9 adet sentetik hap bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmada 1 kişi üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Motorlu Asayiş Timi tarafından Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanımına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar esnasında durdurulan S.O. isimli şüpheli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 tablet içerisinde 9 adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. S.O. isimli şahıs hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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