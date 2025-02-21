MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan öldürüldü
İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı

İstanbul'da kar fırtınası başladı! Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı
Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev
Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti

Aile Hekimliği'nde yeni dönem! Sistem sil baştan değişti

Aydın'da Üniversite Öğrencilerine Yönelik Güvenlik Denetimi

Aydın'da Üniversite Öğrencilerine Yönelik Güvenlik Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı ilçesinde jandarma, üniversite öğrencilerinin güvenliği için trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 321 kişi ve 230 araç sorgulanırken, 2 araca toplam 5 bin 600 TL ceza kesildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma tarafından üniversite öğrencilerinin güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çakmar Mahallesi Ziraat Fakültesi önünde üniversite öğrencilerinin güvenliğine yönelik trafik ekipleri ile müşterek şok yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan denetimde 321 şahıs ile 230 araç sorgulandı. 2 araca 5 bin 600 TL cezai işlem uygulanarak bir araç trafikten men edildi. Öğrencilerin güvenliğine yönelik denetim ve kontrollerin kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
img

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
img

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

Canını kurtarmak için böyle yardım istedi! Küçücük çocuğa bile acımadı
MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

MR'a girecekken hayatının şokunu yaşadı!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.