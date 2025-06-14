Aydın'da Uçurumdan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Aydın Efeler ilçesi kırsal Danişmet Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir çocuk ağır yaralandı. Yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay öğlen saatlerinde Danişment Mahallesi Horozköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6. Sınıf öğrencisi A.O.A. isimli çocuk elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü. Yaklaşık 15 metrelik uçurumdan çocuğun düştüğünü görenler durumu hemen 112 Acil Yardım Hattı'na ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede olay yerne gelen sağlık ekipleri uçurumdan düşen çocuğun ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN