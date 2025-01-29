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Aydın'da Üç Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'da Üç Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı
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Nazilli, Karacasu ve Söke ilçelerinde yapılan jandarma operasyonlarında aranan üç şahıs yakalandı. Suçluların çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunuyor.

Aydın'ın üç ilçesinde yapılan çalışmalarda aranan şahıslar Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca Köşk ilçesi, Aydın-Denizli Karayolu, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı önünde icra edilen Yol Kontrol Uygulamasında, üç suçtan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K.(30) isimli şahıs Nazilli Dereağzı Mahallesi'nde yakalandı. Çalışmalar kapsamında "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K.(22) isimli şahıs Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'nde yakalandı. Bir başka operasyonda ise "Büyük ve Küçükbaş hayvan Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. isimli şahıs Söke Bağarası Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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