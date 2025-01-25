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Aydın'da Tur Minibüsü Devrildi: 23 Yaralı

Aydın'da Tur Minibüsü Devrildi: 23 Yaralı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, Nergis Festivali'ne giden tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek 23 kişinin yaralanmasına neden oldu. Soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde İzmir'deki festivale giden tur minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilirken, kazada 23 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesinden İzmir'in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali'ne giden yolcuları taşıyan N.Ç. idaresindeki 48 ALZ 167 plakalı tur minibüsü Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs bulunan 23 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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