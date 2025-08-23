Aydın'da Tur Midibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Aydın'da Tur Midibüsü Devrildi: 7 Yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde, turistleri taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri, araçta sıkışan yolcuları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Kaza, Söke-Kuşadası çevre yolu üzeri Fevzipaşa Mahallesi Yamaç yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 APH 834 plakalı turistleri taşıyan bir yolcu midibüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle arka lastiği patlayarak bariyerlere savruldu. Virajlı yolda savrulan midibüs, direksiyon hakimiyeti kaybolması sonucunda devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı. Kaza sonrasında bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, olay yerindeki ilk belirlemelere göre kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç sıkışan yolcuların kurtarılma çalışmaları devam ederken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
