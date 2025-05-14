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Aydın'da Trafik Uygulaması: 22 Sürücüye 45 Bin Lira Ceza

Aydın'da Trafik Uygulaması: 22 Sürücüye 45 Bin Lira Ceza
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Köşk ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen şok trafik uygulamasında 22 sürücüye toplamda 45 bin lira idari para cezası kesildi. Uygulama, trafik kazalarını önlemek amacıyla yapıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan şok trafik uygulamasında 22 sürücüye 45 bin lira idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Köşk-Başçayır Mahalle yolunda iki aşamalı olarak şok trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 238 araç ve 139 şahıs kontrol edildi. 22 sürücüye 45 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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