Aydın'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Cumayanı Mahallesi Seyrek Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin şarampole uçması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada araç sürücüsü Bekir Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada araç sürücüsünün eşi A. Karaca ise yaralandı.

Kazayla lgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN