Aydın'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Beyköy Mahalle girişinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 09 RE 225 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Pembe Şahinoğlu'na (70) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı kadın savrularak yere düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şahinoğlu'nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Yaşlı kadının cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN