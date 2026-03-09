Haberler

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı


Söke ilçesinde bir sürücü, kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyn hakimiyetini kavşak içinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hassteneye kaldırıldı.

Kaza gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 EL 957 plakalı araç sürücüsü Y.E.Ö., Novada Kavşağı'ndan Didim istikametine doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

