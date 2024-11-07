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Aydın'da Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı

Aydın'da Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı
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Buharkent ilçesinde hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı, araçlar kaldırıma çıktı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, sürücüler yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde birbirleri ile çarpışan otomobil ve hafif ticari araç kazanın etkisi ile kaldırıma çıkarken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, İstiklal Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hulusi Alpan Caddesi ile 9. Sokak kesişiminde hafif ticari araç ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar kaldırıma çıktı. O esnada kaldırımın boş olması kazanın büyümesini engellerken, araç sürücüleri de kazayı yara almadan atlattı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeyi yaparak kaza yapan taraflara yardımcı oldu. Bölgedeki trafik kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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