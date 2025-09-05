Haberler

Aydın'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bozdoğan Kemer Baraj yolu üzeri Haydere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akseki idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akseki'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

