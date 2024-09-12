Aydın'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Davutlar Söke karayolu Ağaçlı mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde iki ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN