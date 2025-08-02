Aydın'da Trafik Kazası: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trafik Kazası: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Barış Sarı, motoruyla bir kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki bir genç feci şekilde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sabaha karşı saat 04: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Kırsal Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan Barış Sarı, iddiaya göre arkadaşı G.Ö. ile Aydın-Denizli yolu üzeri Ovaköy'de bulunan bir eğlence mekanına gitti. Burada vakit geçiren Barış Sarı, sabaha karşı eve dönüş için eğlence mekanından çıktıktan sonra motoru ile karayolunda bir kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, henüz askerden yeni döndüğü öğrenilen Barış Sarı'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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