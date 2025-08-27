Aydın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde ani fren yapan bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobil refüje çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı, sağlık durumu iyi.

Kaza, İzmir Bulvarı üzerindeki Bayındırlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 09 HN 712 plakalı otomobil, önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çıkarak trafik ışığı direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü B.Ç. ile yolcu olarak bulunan E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya neden olan otomobilin tespit edilmesi için çalışma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
