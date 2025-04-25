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Aydın'da Trafik Denetiminde 201 Araç Kontrol Edildi

Aydın'da Trafik Denetiminde 201 Araç Kontrol Edildi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan trafik uygulamasında 201 araç ve 212 şahıs kontrol edildi. 20 sürücüye toplam 22 bin 208 TL ceza kesildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları denetimde 201 araç ve 212 şahsı kontrol etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Köşk Başçayır Mahallesi yolunda üç aşamalı olarak icra edilen şok trafik uygulamasında 201 Araç ve 212 şahıs kontrol edildi. 20 sürücüye 22 bin 208 TL trafik idari para cezası uygulandı. Yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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