Ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Ayko 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1760 Sokak üzerinden caddeye bağlanmak isteyen 09 ANH 823 plakalı ticari araç ile cadde üzerinde seyreden 09 ARK 810 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN