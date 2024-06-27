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Aydın'da Terör Propagandası Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eşzamanlı operasyonlarda, terör propagandası yapmak suçundan aranan 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da terör propagandası yapan 6 şüpheli yapılan eşzamanlı operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan aranan şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler, Germencik, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-TKP-ML-THKP-C) suçundan 6 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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