Taksi bariyerlere çarpıp takla attı: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir taksinin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bariyerlere çarpan taksi takla atarak ters dönerken, araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Muğla Karayolu üzeri otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 T 0002 plakalı ticari taksinin, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken kontrolü kayboldu. Savrulan ve yol kenarındaki bariyerlere çarpan taksi, ters döndü. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
