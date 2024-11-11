Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Şüpheli Çanta Alarmı: Tren Seferleri Durduruldu

Aydın'da Şüpheli Çanta Alarmı: Tren Seferleri Durduruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde tren raylarına bırakılan şüpheli çanta ve peluş oyuncak nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine gelen polis ve bomba imha ekipleri, çantayı kontrollü bir şekilde patlatarak tehlikeyi ortadan kaldırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tren raylarına bırakılan şüpheli çanta ve peluş oyuncak, ekipleri harekete geçirdi. Rayların tam ortasında bulunan şüpheli çanta ve oyuncak ayı dolayısıyla tren seferleri durduruldu.

Olay, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayaların kullandığı alt geçidin olduğu bölgedeki tren rayları üzerinde peluş bir oyuncak ve sırt çantası olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturup yaya ve araç trafiği ile tren seferlerini durdurarak bomba imha uzmanlarına bilgi verdi. O esnada Aydın-Denizli seferini yapan trenin de güvenlik sebebiyle bölgeden geçişine izin verilmedi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri fünye yardımıyla şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Çantanın içerisinden çöp çıkarken, mahalle sakinleri ve tren yolcuları rahat bir nefes aldı. Gerekli incelemenin ardından tren seferleri ile bölgedeki yaya ve araç trafiği de normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede

 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Kasım Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI ALTIN KURU | 11 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Dilara Selçelik kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dilara Selçelik kaç yaşında, nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler saat kaçta, hangi gün? Tv8 İlkay Buharalı'yla Gerçekler ne zaman? AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler sunucu kim? Az önce deprem mi oldu? 11 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.