Aydın'da Şüpheli Çanta Alarmı: Tren Seferleri Durduruldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde tren raylarına bırakılan şüpheli çanta ve peluş oyuncak, ekipleri harekete geçirdi. Rayların tam ortasında bulunan şüpheli çanta ve oyuncak ayı dolayısıyla tren seferleri durduruldu.

Olay, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayaların kullandığı alt geçidin olduğu bölgedeki tren rayları üzerinde peluş bir oyuncak ve sırt çantası olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturup yaya ve araç trafiği ile tren seferlerini durdurarak bomba imha uzmanlarına bilgi verdi. O esnada Aydın-Denizli seferini yapan trenin de güvenlik sebebiyle bölgeden geçişine izin verilmedi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri fünye yardımıyla şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Çantanın içerisinden çöp çıkarken, mahalle sakinleri ve tren yolcuları rahat bir nefes aldı. Gerekli incelemenin ardından tren seferleri ile bölgedeki yaya ve araç trafiği de normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN