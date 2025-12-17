Aydın'da jandarma ekipleri aranan şahıslara göz açtırmadı

Aydın'ın Kuşadası ve Yenipazar ilçelerinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar kıskıvrak yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına yenilerini ekleyerek aranan şahıslara göz açtırmadı. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. (32) isimli şahsı yakalandı.

Öte yandan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de, Yenipazar ilçesinde hakkında 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. (33) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN