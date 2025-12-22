Haberler

Aydın emniyeti suç ve suçlulara geçit vermiyor: 114 aranan şahıs yakalandı

Aydın emniyeti suç ve suçlulara geçit vermiyor: 114 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 114 aranan şahsı yakalayarak asayişi sağladı. Yapılan denetimlerde 44 bin 194 şahıs sorgulandı, uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada il genelinde gerçekleştirilen kapsamlı uygulama ve denetimlerde suç ve suçlulara göz açtırılmazken, 114 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda 15 Aralık ile 21 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 44 bin 194 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 114 kişi yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 57'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda faili meçhul 27 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ise 34 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, yasa dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 80 internet sitesine erişim engeli getirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 128 gram uyuşturucu madde, 144 adet uyuşturucu hap, 4 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ile 53 adet fişek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de yoğun mesai harcayan ekipler tarafından 18 bin 537 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı belirlenen 133 araç trafikten men edilirken, 5 bin 766 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor, Melisa Döngel serbest

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı

Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı
title