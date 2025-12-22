Aydın emniyeti suç ve suçlulara geçit vermiyor: 114 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada il genelinde gerçekleştirilen kapsamlı uygulama ve denetimlerde suç ve suçlulara göz açtırılmazken, 114 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda 15 Aralık ile 21 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 44 bin 194 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 114 kişi yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 57'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda faili meçhul 27 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ise 34 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, yasa dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 80 internet sitesine erişim engeli getirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 128 gram uyuşturucu madde, 144 adet uyuşturucu hap, 4 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ile 53 adet fişek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de yoğun mesai harcayan ekipler tarafından 18 bin 537 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı belirlenen 133 araç trafikten men edilirken, 5 bin 766 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN