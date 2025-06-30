Aydın'da Şok Trafik Uygulaması: 18 Sürücüye Ceza Kesildi

Aydın'da Şok Trafik Uygulaması: 18 Sürücüye Ceza Kesildi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan trafik uygulamasında 94 şahıs ve 127 araç sorgulanarak 18 sürücüye cezai işlem uygulandı. Jandarma, trafik kazalarını azaltmak için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan şok trafik uygulamasında 94 şahıs ve 127 araç sorgulandı, 18 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Köşk-Ödemiş İl yolu ve Başçayır Mahalle yolunda şok trafik uygulaması gerçekleştirildi. Faaliyette, 94 şahıs ve 127 araç sorgulanırken, 18 sürücüye cezai işlem uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollere devam edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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