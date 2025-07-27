Aydın'da Şok Trafik Denetimi: 109 Araç Kontrol Edildi

Aydın'da Şok Trafik Denetimi: 109 Araç Kontrol Edildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, trafik kazalarını önlemek için Köşk ilçesinde şok bir denetim gerçekleştirdi. 109 araç ve 179 şahıs kontrol edildi, kurallara uymayan sürücülere işlemler uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, trafik kazalarının önüne geçmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Köşk ilçesi Köşk-Ödemiş-Başçayır Mahalle yolu üzerinde şok trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan denetimlerde 109 araç ve 179 şahıs kontrol edildi. Uygulama kapsamında sürücülerin evrakları ve araçların genel durumu incelenirken, trafik kurallarına uymayanlara gerekli işlemler yapıldı. Yetkililer, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla bu tür trafik denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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