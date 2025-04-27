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Aydın'da Sivil Trafik Denetimi: Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza

Aydın'da Sivil Trafik Denetimi: Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde yapılan sivil trafik denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere toplamda 3 bin 160 TL ceza uygulandı. Denetimde, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi ihlaller tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde 'sivil' trafik denetimi gerçekleştirilirken, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları Trafik Jandarması tarafından toplu taşıma araçlarının karışmış olduğu trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 'sivil' trafik denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim sonucunda bir sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı ve emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilerek toplam 3 bin 160 TL trafik idari para cezası uygulandı. Araç şoförlerine ve araç içerisinde bulunan yolculara trafik kurallarının önemi ile ilgili kısa bilgilendirme yapan jandarma ekipleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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