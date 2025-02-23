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Aydın'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı
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Kuyucak ilçesinde iki kişiyi yaralayan ve silahla ateş eden şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Nazilli'de yakalandı. Olay sonrası adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde iki şahsı yaralayıp silahla ateş edip olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Pamukören Mahallesi Esençay mevkiinde O.A ve M.B'nin içerisinde bulunduğu araç emniyet şeridinde durduğu esnada yanlarına gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından yaralandıkları ve silah ile tehdit edildikleri esnada olay yerinden kaçtılar. Şüpheli kişinin arkalarından silahla ateş etmesi sonucu araç zarar gördü. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma ve kamera görüntülerinin incelemesi sonucunda S.T. isimli şüphelinin motosiklet ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilerek Nazilli ilçesinde aynı gün yakalandı. Adli makamlara çıkarılan şüpheli tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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