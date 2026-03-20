Aydın'da silahlı sladırı: 2 ölü

Aydın'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayda hayatını kaybeden şahsın Aydınspor Kulübü eski başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer olduğu öğrenildi.

Olay saat 16: 45 sıralarında Girne Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlüer kardeşler yeni alıp işletmeye başlattıkları öğrenilen fıranda silahlı saldırıya uğradı. Oayda Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özüer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda fırında bulunan 2 kşinin de yaralandığı öğrenildi. Silahlı saldıryı gerçekleştiren ve isminin U.K. olduğu öğrenilen şüphelinin kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - AYDIN

