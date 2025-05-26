Aydın'da Silah Ticareti Yapan Şahıslar Yakalandı

Aydın'da Silah Ticareti Yapan Şahıslar Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekipleri silah ticareti yapmak isteyen üç şahsı yakalayarak çok sayıda tabanca ve cep telefonu ele geçirdi. Adli süreç devam ediyor.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından silah ticareti yapmak isteyen şahıslar kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramalarda ise çok sayıda tabanca ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca silah ticaretine yönelik icra edilen koordineli çalışmalar kapsamında; Efeler ilçesinde silah ticareti yapacakları tespit edilen O.K. isimli erkek ile S.Ü. ve A.K. isimli kadın şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 6 adet tabanca ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin 4 farklı adreste bulunan iş yeri ve ikametlerinde yapılan eş zamanlı aramalarda ise 3 adet tabanca, 3 adet şarjör ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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