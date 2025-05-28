Aydın'da Sıcak Nokta Uygulamaları: 138 Şahıs Sorgulandı

Aydın'da Sıcak Nokta Uygulamaları: 138 Şahıs Sorgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ve İncirliova ilçelerinde gerçekleştirilen sıcak nokta uygulamalarında, suç önleme amaçlı olarak 138 şahıs sorgulandı. Kontrollerde bir tekel bayi ve beş kahvehane denetlendi.

Aydın'ın Çine ve İncirliova ilçelerinde gerçekleştirilen sıcak nokta uygulamalarında 138 şahsın sorgusu yapıldı.

Çine ilçesi Yolboyu Mahallesi ve İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri, JASAT ve Trafik Timleri ile umuma açık yerler ile belirlenen kontrol noktalarda " Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Faaliyette, 1 tekel bayi 5 kahvehane kontrol edildi. Ayrıca 25 araç ve 138 şahsın sorgusu yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı derbide yeni gelişme! Fenerbahçeli futbolcular adliyede

Fenerbahçeli futbolcular adliyede
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Güpegündüz pes dedirten hırsızlık! Vatandaşlar fark edip telefona sarıldı

Güpegündüz devlet malına el uzatan utanmazlar böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.