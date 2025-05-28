Aydın'da Sıcak Nokta Uygulamaları: 138 Şahıs Sorgulandı

Aydın'ın Çine ve İncirliova ilçelerinde gerçekleştirilen sıcak nokta uygulamalarında 138 şahsın sorgusu yapıldı.

Çine ilçesi Yolboyu Mahallesi ve İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri, JASAT ve Trafik Timleri ile umuma açık yerler ile belirlenen kontrol noktalarda " Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Faaliyette, 1 tekel bayi 5 kahvehane kontrol edildi. Ayrıca 25 araç ve 138 şahsın sorgusu yapıldı. - AYDIN