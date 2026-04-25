Aydın'da 'sahte gıda' operasyonu

Aydın'da sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 580 litre tağşiş zeytinyağı ile 150 kilo etiketsiz kuru incir ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, araç sürücüleri hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Bu kapsamda şahıslara toplam 208 bin TL idari para cezası kesildi. Öte yandan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında amacı dışında araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmak suçlarından da toplam 111 bin 166 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı