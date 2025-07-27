Aydın'da Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

Aydın'da Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi
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Germencik ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, bir araçta ruhsatsız av tüfeği bulundu. Araç sahibine idari yaptırım uygulandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde şüpheli bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Alangüllü Mahallesi'nde icra edilen faaliyet sırasında şüphe üzerine B.C.B. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi. Tüfeğe el konulurken, şüpheli hakkında idari yaptırım uygulandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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